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ФСБ рассекретила уголовное дело об убийстве нацистами 47 детей-евреев в КБР

Валентина Пескова
16:05 28.09.2021
По данным ФСБ РФ, детей доставили на курорт в Кабардино-Балкарию из нескольких санаториев СССР, у большинства из них был костный туберкулез.
ФСБ рассекретила уголовное дело об убийстве нацистами 47 детей-евреев в КБР
© Фото: ФСБ РФ
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В управлении ФСБ по Крыму и Севастополю рассекретили и опубликовали материалы уголовного дела об убийстве почти 50 детей еврейской национальности нацистами во время Великой Отечественной войны. Жестокая расправа над заболевшими детьми произошла на курорте «Теберда», который сейчас входит в состав Карачаево-Черкесской Республики.

Как удалось установить в ходе расследования, 47 ребят в возрасте от 3 до 19 лет были направлены на курорт из разных санаториев СССР. У большинства из них был диагностирован костный туберкулез и они не смогли самостоятельно передвигаться.  

«Во второй половине декабря 1942 года все еврейские дети, находившиеся на лечении в санатории, были собраны в объединении № 1. 22 декабря 1941 года медицинскому персоналу был отдан приказ грузить детей в подъехавшую к курорту герметично закупоренную машину», - говорится в пресс-релизе ведомства.

Из показаний свидетелей следует, что когда маленьким пациентам объявили, что их сейчас якобы повезут в детский дом в Черкесии, где их будут хорошо кормить, дети не поверили. Ребята заплакали, заявив, что их повезут убивать. Выполняя поручение нацистов, в составлении списков детей, которые находились в машине, участвовал главврач. Его впоследствии приговорили к 25 годам лишения свободы.

Полураздетых детей из списка погрузили лежа в кузов автомобиля одного на другого, запретив медсестрам давать им одеяла. Закончив погрузку, машину закрыли и наполнили газом. После чего отогнали в лес, где она стояла около часа. Машина оказалась так называемой «душегубкой», которая использовалась фашистами для отравления людей газом. Позже убитых сбросили в Тебердинское ущелье.

«По словам очевидцев, шестерых детей удалось спасти: при поступлении в санатории некоторые врачи или умышленно не заполнили графу, или вписали другую национальность. Эти дети остались живы и вскоре вернулись к родителям», - сообщили в ФСБ РФ.

В настоящее время документы доступны для ознакомления общественности и историкам.

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