В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Маски и бегство из городов: как жители Курганской, Свердловской и Челябинской областей спасаются от лесных пожаров

Тагир Валиди
22:59 09.08.2022
Сразу несколько российских регионов задыхаются в дыму лесных пожаров.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: mchs_official, Telegram
Читайте нас на:

Сразу несколько российских регионов задыхаются в дыму лесных пожаров. Защитные маски приходится носить жителям Курганской, Свердловской и Челябинской областей. Смог приносит из Югры, где огнем охвачены десятки тысяч гектаров тайги. По словам ученых в выбросах содержатся углекислый газ, метан и мелкая пыль, которые способны вызывать сбои в работе легких и сердца человека.

Местами людям по дорогам приходится пробираться едва ли не сквозь огонь. В Ханты-Мансийском автономном округе зафиксировано 65 пожаров, охвативших свыше 80 тысяч гектаров. И пока удалось локализовать лишь 20 очагов. Объявлен режим Чрезвычайной ситуации.

С начала месяца жители Урала в прямом смысле не могут нормально дышать. Небо заволокло густой и плотной дымкой, в воздухе едкий запах, над городами смог. Крупные лесные пожары, охватившие Югру, в буквальном смысле отравляют жизнь сразу в трёх регионах страны - Свердловской, Челябинской и Курганской областях. Сегодня дым подступил и к восточным районам Башкортостана.

«Я испытываю недостаток воздуха. Как будто у меня вот перехватывает горло! У меня такое ощущение, будто клали асфальт. Вот запах какого-то гудрона!», - жалуются местные жители.

Едкий запах гари и зной не оставляют выхода. Людям приходится спасаться кто как может. Одни проводят влажную уборку и пьют больше воды, другие - стараются уехать из города, третьи - поближе к водоёмам. А на улицах Екатеринбурга, Челябинска и Кургана люди всё чаще ходят в масках.

Очистить воздух мог бы ветер, но скоплению выбросов способствовали и погодные условия. На Урал и в западную часть Сибири пришёл антициклон, который ослабил ветер. Когда теперь удастся вздохнуть с облегчением - неизвестно.

«Действительно, это крайне опасно, учитывая масштабы, которые там есть. Вдумайтесь только, 88 тысяч квадратов - это примерно три территории самого Ханты-Мансийска. Это огромная территория. Конечно, это крайне опасно», - высказался научный эксперт Российского экологического движения Илья Рыбальченко.

МЧС и Авиалесохрана, волонтёры и местные жители как могут пытаются побороть стихию. В ход идёт и вода, и песок. В тайге формируют противопожарные заградительные рвы, прореживают лес. К тушению привлекли специальную авиацию и парашютистов-десантников.

МЧС направило самолёт ИЛ-76 и самолёт-амфибию БЕ-200ЧС. А накануне на помощь из Красноярска в округ прибыл самолёт БЕ-200ЧС. За время работы самолётами МЧС произведено 35 сбросов воды, общий объём 579 тонн. В лесах продолжают работать более 1500 человек.

Спасатели круглосуточно ведут мониторинг обстановки, чтобы не допустить новых возгараний. Самая сложная ситуация сейчас сложилась в Советском и Октябрьском районах Югры. Большинство пожаров возникли из-за сухих гроз. Осложняет тушение огня труднодоступность очагов. Помочь в борьбе с пожарами могли бы дожди, но пока в Сибири сухая погода.

Напомним, недавно в Подмосковье произошел крупный пожар на складе Ozon. Ликвидировать огонь удалось лишь спустя пять дней

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
21:30 В стране и мире
Байден подписал протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО
19:55 В стране и мире
В МИД РФ прокомментировали ситуацию вокруг инспекционного режима ДСНВ
18:18 В стране и мире
Видео
Пленный из ВСУ рассказал о презрительном отношении западных украинцев к уроженцам востока страны
18:16 В стране и мире
Умер бывший глава Советской Белоруссии Николай Слюньков
18:13 В стране и мире
Видео
Поставившая подпись на Рейхстаге ветеран выстрелила из пушки Петропавловки
Популярное
Видео
МО РФ: батальон 14-й мехбригады ВСУ самовольно покинул позиции в ходе наступления ВС РФ
Минобороны: ВСУ заминировали автомобильный мост в Запорожской области для обвинения РФ в его подрыве
МО РФ: обстрелы ВСУ Запорожской АЭС создают угрозу ядерной безопасности Европы
МО: ВСУ развернули минометы в пригороде Славянска и планируют обстрелять беженцев
Видео
МО РФ: в Днепропетровской области уничтожено более 80 наемников «Иностранного легиона»
Видео
МО РФ: под Харьковом уничтожен украинский взвод РСЗО HIMARS и «Ольха»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.