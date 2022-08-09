Маски и бегство из городов: как жители Курганской, Свердловской и Челябинской областей спасаются от лесных пожаров

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Сразу несколько российских регионов задыхаются в дыму лесных пожаров. Защитные маски приходится носить жителям Курганской, Свердловской и Челябинской областей. Смог приносит из Югры, где огнем охвачены десятки тысяч гектаров тайги. По словам ученых в выбросах содержатся углекислый газ, метан и мелкая пыль, которые способны вызывать сбои в работе легких и сердца человека.

Местами людям по дорогам приходится пробираться едва ли не сквозь огонь. В Ханты-Мансийском автономном округе зафиксировано 65 пожаров, охвативших свыше 80 тысяч гектаров. И пока удалось локализовать лишь 20 очагов. Объявлен режим Чрезвычайной ситуации.

С начала месяца жители Урала в прямом смысле не могут нормально дышать. Небо заволокло густой и плотной дымкой, в воздухе едкий запах, над городами смог. Крупные лесные пожары, охватившие Югру, в буквальном смысле отравляют жизнь сразу в трёх регионах страны - Свердловской, Челябинской и Курганской областях. Сегодня дым подступил и к восточным районам Башкортостана.

«Я испытываю недостаток воздуха. Как будто у меня вот перехватывает горло! У меня такое ощущение, будто клали асфальт. Вот запах какого-то гудрона!», - жалуются местные жители.

Едкий запах гари и зной не оставляют выхода. Людям приходится спасаться кто как может. Одни проводят влажную уборку и пьют больше воды, другие - стараются уехать из города, третьи - поближе к водоёмам. А на улицах Екатеринбурга, Челябинска и Кургана люди всё чаще ходят в масках.

Очистить воздух мог бы ветер, но скоплению выбросов способствовали и погодные условия. На Урал и в западную часть Сибири пришёл антициклон, который ослабил ветер. Когда теперь удастся вздохнуть с облегчением - неизвестно.

«Действительно, это крайне опасно, учитывая масштабы, которые там есть. Вдумайтесь только, 88 тысяч квадратов - это примерно три территории самого Ханты-Мансийска. Это огромная территория. Конечно, это крайне опасно», - высказался научный эксперт Российского экологического движения Илья Рыбальченко.

МЧС и Авиалесохрана, волонтёры и местные жители как могут пытаются побороть стихию. В ход идёт и вода, и песок. В тайге формируют противопожарные заградительные рвы, прореживают лес. К тушению привлекли специальную авиацию и парашютистов-десантников.

МЧС направило самолёт ИЛ-76 и самолёт-амфибию БЕ-200ЧС. А накануне на помощь из Красноярска в округ прибыл самолёт БЕ-200ЧС. За время работы самолётами МЧС произведено 35 сбросов воды, общий объём 579 тонн. В лесах продолжают работать более 1500 человек.

Спасатели круглосуточно ведут мониторинг обстановки, чтобы не допустить новых возгараний. Самая сложная ситуация сейчас сложилась в Советском и Октябрьском районах Югры. Большинство пожаров возникли из-за сухих гроз. Осложняет тушение огня труднодоступность очагов. Помочь в борьбе с пожарами могли бы дожди, но пока в Сибири сухая погода.

Напомним, недавно в Подмосковье произошел крупный пожар на складе Ozon. Ликвидировать огонь удалось лишь спустя пять дней.