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Министр энергетики Болгарии заявил о возможности возобновления поставок газа из РФ

Максим Крюков
22:55 09.08.2022
Ситуация с голубым топливом в Болгарии обострилась в конце апреля, когда «Газпром» объявил об остановке поставок сырья в страну из-за отказа местных властей оплачивать газ в рублях по новой схеме.
Министр энергетики Болгарии заявил о возможности возобновления поставок газа из РФ
© Фото: Газпром
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Власти Болгарии рассматривают возможность возобновления поставок газа от российской компании «Газпром». Об этом заявил министр энергетики служебного правительства республики Росен Христов.

«Мы правительство технократов, мы рассматриваем все варианты, включая возобновление поставок от "Газпрома". В качестве приоритета мы рассматриваем альтернативных поставщиков, но если окажется, что их недостаточно, я не стану тем министром, который оставит людей мерзнуть зимой», - сказал он в эфире телеканала bTV.

Ситуация с голубым топливом в Болгарии обострилась в конце апреля, когда «Газпром» объявил об остановке поставок сырья в страну из-за отказа местных властей оплачивать газ в рублях по новой схеме.

Ранее правительство Болгарии во главе с Кирилом Петковым, который ушел в отставку, заключило соглашение о поставках семи танкеров сжиженного природного газа из Соединенных Штатов Америки. Представители деловых кругов республики заявляли, что этого количества энергоресурса будет недостаточно.

Обозреватель портала Dir.bg заявил, что в Болгарии, не способной обходиться без поставок газа из России, испытывают опасения по поводу оплаты энергоносителя в рублях. Как заметил журналист, у болгарской стороны беспочвенно вызывает тревогу возможность того, что в цепи финансовых операций что-то пойдет не по плану и «Газпром экспорт» запретят газовые поставки.

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