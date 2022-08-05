Dir.bg: в Болгарии боятся платить за газ рублями

В Болгарии беспочвенно беспокоятся о том, что экспорт российского газа якобы могут запретить из-за проблем с финансовыми операциями.

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В Болгарии, не способной обходиться без поставок газа из России, испытывают опасения по поводу оплаты энергоносителя в рублях. К такому выводу пришел обозреватель портала Dir.bg Виктор Стефанов.

Как заметил журналист, у болгарской стороны беспочвенно вызывает тревогу возможность того, что в цепи финансовых операций что-то пойдет не по плану и «Газпром экспорт» запретят газовые поставки.

«Если что-то в этом каскаде операций пойдет не так,.. экспорт будет запрещен», - указано в статье.

Подобная тревога присутствует даже несмотря на заверения со стороны Банка России. Центробанк РФ же, в свою очередь, гарантирует, что возможные сложности с платежам не повлекут запрета на экспорт в том случае, если покупатель вовремя и добросовестно внес оплату за топливо в рублях.

Ранее в Германии заметили, что невзирая на антироссийские санкции импорт из Российской Федерации продолжает увеличиваться. В сравнении с летом прошлого года расходы ФРГ на поставки российского газа увеличились на 39 процентов, а с мая этого года - на пять процентов.