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Путин обратился к участникам концерта «Ленинградская симфония на берегах Невы»

Сергей Лебедев
22:04 09.08.2022
Легендарное произведение исполняет Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управлением Юрия Башмета.
© Видео: Пресс-служба президента РФ © Фото: Пресс-служба президента РФ
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Президент Российской Федерации Владимир Путин обратился к участникам и гостям концерта «Ленинградская симфония на берегах Невы», проходящего на стрелке Васильевского острова в Санкт-Петербурге. Легендарное произведение исполняет Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управлением Юрия Башмета.

Российский лидер поприветствовал музыкантов и слушателей, а также напомнил о величайшем вкладе в культуру Дмитрия Шостаковича. Он отметил, что спустя многие десятилетия Седьмая симфония продолжает вызывать в новых поколениях самые сильные чувства.

«И это свидетельство настоящего, большого искусства, где великими на все времена становятся произведения, которые славят истинные, вечные ценности, объединяют людей всех возрастов, национальностей и религий, утверждают правду и свет, которые всегда берут верх над ложью, над силами тьмы», - сказал Владимир Путин.

Напомним, ровно 80 лет назад 9 августа 1942 года в блокадном Ленинграде впервые на широкую публику прозвучала Седьмая симфония Шостаковича, ставшая символом непокоренного города. Сегодня вечером в честь этого в Санкт-Петербурге состоялся концерт Всероссийского юношеского симфонического оркестра

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