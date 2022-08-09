Непокоренный город: в Петербурге прозвучала легендарная Седьмая симфония Шостаковича

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Ровно 80 лет назад в блокадном Ленинграде впервые на широкую публику прозвучала Седьмая симфония Шостаковича, ставшая символом непокоренного города. Ее исполнили 9 августа 1942 года в переполненном зале филармонии. И вот спустя десятки лет музыка снова прозвучала в Санкт-Петербурге со стрелки Васильевского острова.

В эти минуты в городе проходит концерт Всероссийского юношеского симфонического оркестра под управлением Юрия Башмета. Самому юному из музыкантов всего 14 лет, а сам маэстро никогда ранее не исполнял эту великую музыку.

Примечательно, что сегодня также отмечают и годовщину окончания битвы за Ленинград. Это сражение стало самым продолжительным в Великой Отечественной войне.

Именно Седьмая симфония Шостаковича стала символом стойкости города и мужества народа. Также она стала музыкальным олицетворением победы добра над злом.

Симфонию исполняли в Берлине в 1945 году, в Цхинвале в 2008-м, в 2016-м она звучала в Донецке. А сегодня она прозвучала над городом, который выстоял и благодаря ей.