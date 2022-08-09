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Участники конкурса АрМИ-2022 «Меридиан» провели первую выездную тренировку

21:53 09.08.2022
Для команд России, Белоруссии и Армении тренировочный процесс на новой территории начался с самого сложного этапа — Топографический квадратлон.
Участники конкурса АрМИ-2022 «Меридиан» провели первую выездную тренировку
© Фото: пресс-центр Армейских международных игр
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Команды-участницы международного конкурса топографических служб «Меридиан» провели первую выездную тренировку на полигоне Амандык. Соревнования проводятся в рамках VIII Армейских международных игр на территории Республики Казахстан.

Для команд России, Белоруссии и Армении тренировочный процесс на новой территории начался с самого сложного этапа — Топографический квадратлон. На данном этапе военные соревнуются в скорости и выносливости, выполняя череду специальных заданий: определение цели, проложение висячего полигонометрического хода, подбор и склейка топографических карт, сбор топографического пазла, прохождение полосы препятствий.

Специально для конкурса на полигоне подготовила трассу топографического квадратлона. Это два одинаковых маршрута, расположенных параллельно, протяженностью 1800 метров с препятствиями и площадками для выполнения специальных заданий.

Российские военные ознакомились с трассой и отметили несущественные отличия от своей тренировочной трассы в России. Например, дистанция увеличена, маршрут находится на открытой ветреной местности, а рельеф холмистый.

Впереди ещё несколько дней тренировок. Командам необходимо подготовить и опробовать новое оружие для этапа «Огневой рубеж» и провести тренировку этапа «Азимут».

Напомним, торжественная церемония открытия конкурса «Меридиан» состоится 13 августа в городе Нур-Султан. Соревнования пройдут в три этапа и продлятся до 22 августа.

Материал подготовили: Сергей Лебедев, Николай Баранов

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