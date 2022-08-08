В МО РФ уточнили, что сам конкурс торжественно откроется 13 августа и будет продолжаться до 22 августа на полигоне Амандык.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России

В Казахстане провели жеребьевку к конкурсу АрМИ-2022 «Меридиан». Она состоялась в Кадетском корпусе имени Шокана Уалиханова в городе Щукинск. Об этом сообщает Минобороны России.

Руководил жеребьевкой главный судья конкурса Шаяхмет Аширов. Жребий вытягивал старший делегации от каждой страны в присутствии всех команд.

Жеребьевка определила порядок очередности выступления команд. На этапе «Огневой рубеж» первыми стартуют топогеодезисты Вьетнама, затем Узбекистана, третьими - Китая, а потом Белоруссии, России, Армении и Казахстана.

Этап «Азимут» будет выглядеть так: сперва Вьетнам, затем Казахстан, Россия, Узбекистан, Китай, Армения и Белоруссия.

Заключительный этап под название «Топографический квадратлон» будет подразумевать старт одновременно двух расчетов, которые пойдут по разным маршрутам. Забеги будут по очередности выглядеть так: Китай/Узбекистан, Россия/Казахстан, Белоруссия/Вьетнам, и в конце в одиночестве пойдет команда Армении.

Кроме того, в отдельном зачете пойдут два женских расчета российской команды - они будут соревноваться между собой.

Конкурс торжественно откроется 13 августа и будет продолжаться до 22 августа на полигоне Амандык.

Также в Казахстане состоялась жеребьевка этапов конкурса АрМИ «Мастера артиллерийского огня».

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов