Европа в панике: чем грозит остановка транзита российской нефти через Украину

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Boris Babanov, Russian Look, Global Look Press

Венгрия, Словакия и Чехия неожиданно остались на грани энергетической катастрофы. С 4 августа прекратились поставки российской нефти по южной ветки нефтепровода «Дружба», проходящей через Украину. Как сообщили в «Транснефти» украинская компания, которая по стопроцентной предоплате занимается транспортировкой топлива из России, вернула деньги обратно из-за санкционного регламента Евросоюза.

«На текущий момент европейские банки (корреспонденты) больше не уполномочены самостоятельно принимать решение о возможности проведения той или иной операции. Для подтверждения факта, что операция не попадает в число запрещенных, необходимо получать разрешение от национального уполномоченного государственного органа. Ситуация осложняется тем, что европейские регуляторы пока не сформировали единую позицию по алгоритму действий для банков различных юрисдикций, а также не выработали порядок выдачи указанных разрешений», - заявили в «Транснефти».

В регламенте, который разъясняет порядок работы при антироссийских санкциях, действительно прописано, что теперь необходимо уточнять сферу действия запрета на государственные закупки. При этом ничего нет о том, как именно выдаются эти разрешения и что для этого нужно. Из-за такой недоработки европейских чиновников энергобезопасность трёх стран ЕС оказалась под серьёзной угрозой.

При этом проблемы с оплатой за транспортировку возникли только на южной ветке «Дружбы». Транзит по северной ветке, проходящей через Белоруссию, идёт штатно.

«При прокачке через Белоруссию оплата идет не так, как при прокачке через Украину. Беларусь в других правовых условиях», - уточняет заместитель гендиректора института национальной энергетики Александр Фролов.

Стоит отметить, что Шестой пакет санкций Евросоюза против России, предусматривающий отказ от импорта нефти из нашей страны, согласовывался долго и мучительно. Словакия и Чехия говорили о поэтапном введении ограничений. Венгрия единственная выступила против прекращения поставок сырья, потому что им нет альтернативы.

Шестой пакет санкций в итоге ввел запрет на импорт российской нефти по морю. Как отметила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, к концу года объём поставок сырья из России сократится почти на 90%. Но Венгрии, Словакии и Чехии это пока не коснётся. Ограничения не действуют на транзит по трубопроводам.

А вот в Германии, где к концу года готовятся отказаться от российской нефти, уже паника. Местные средства массовой информации предупреждают, что из-за нефтяного эмбарго возможны беспорядки в восточной части страны. В частности, через пять месяцев закончатся поставки сырья из России на нефтеперерабатывающий завод в городе Шведт. И сотрудники предприятия останутся без работы.

В ФРГ вынуждены спешно искать замену российскому топливу. На помощь ожидаемо пришли США. Груз с сернистой нефтью отравился из штата Луизиана в немецкий Росток. Судно доставило около 570 тысяч тонн баррелей. По мнению экспертов, попытки исключить сырьё из России на мировом рынке выйдёт боком прежде всего тем, кто ввёл санкции.

В Венгрии же, где из-за бюрократических недоработок, прекратились поставки российской нефти, срочно ищут пути решения. Местная нефтегазовая компания заявила, что уже ведёт переговоры, чтобы взять на себя обязательства по оплате транзита сырья по трубопроводу «Дружба».

Напомним, именно сегодня стало известно, что остановлен транзит российской нефти через Украину в ЕС. Причина - невозможность проведения платежей в условиях санкций Евросоюза. Сейчас европейские банки не могут самостоятельно проводить платежи. Для этого необходимо получать разрешение национального уполномоченного госоргана.