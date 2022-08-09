Поставившая подпись на Рейхстаге ветеран выстрелила из пушки Петропавловки

Раиса Павловна участвовала в битве на Курской дуге, освобождении Украины, Белоруссии и Польши, а также участвовала в штурме Берлина.

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Сегодня в честь Дня окончания битвы за Ленинград ветераны и супруги Раиса Павловна и Моисей Семенович Уман произвели традиционный полуденный выстрел из орудия Нарышкина бастиона Петропавловской крепости.

«Полуденный выстрел из орудия Нарышкина бастиона Петропавловской крепости в День окончания Ленинградской битвы произвели Раиса Павловна и Моисей Семенович Уман, которые вместе уже более 70 лет. Она - ветеран Великой Отечественной войны. Он - труженик тыла, летчик, полковник в отставке, ветеран военной службы», - сообщили в пресс-службе городского комитета по социальной политике.

Раиса Павловна участвовала в битве на Курской дуге, освобождении Украины, Белоруссии и Польши, а также участвовала в штурме Берлина и 9 мая 1945 года вместе со своими боевыми товарищами расписалась на здании Рейхстага. Награждена медалями «За боевые заслуги», «За взятие Берлина» и «За Победу над Германией», орденом Отечественной войны II степени. После войны была направлена на комсомольскую стройку в Северодонецке, где и познакомилась со своим мужем.

Моисей Семенович в годы войны работал в тылу на лесозаготовках, впоследствии ушел в авиацию, долгие годы служил в Средней Азии. За службу в Вооруженных силах СССР награжден правительственными и ведомственными наградами.

Напомним, сегодня в Санкт-Петербурге состоится концерт Всероссийского юношеского симфонического оркестра под управлением Юрия Башмета. Премьера состоится на стрелке Васильевского острова.