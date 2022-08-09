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«Поединок смерти»: в кинотеатрах Донбасса, Запорожской и Херсонской областей вышел в повторный прокат фильм «Матч»

Максим Крюков
20:25 09.08.2022
Премьеру назначили на 9 августа не случайно. Именно в этот день в 1942 году в оккупированном Киеве немецкие нацисты решили разыграть футбольный чемпионат с местной командой.
«Поединок смерти»: в кинотеатрах Донбасса, Запорожской и Херсонской областей вышел в повторный прокат фильм «Матч»
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Историческая драма «Матч» режиссера Андрея Малюкова о «поединке смерти» между киевскими футболистами и сборной Вермахта повторно вышла в российский прокат. Ленту показали в столичном кинотеатре «Москва».

Кроме того, картину привезли в Донецкую и Луганскую Народные Республики, а также в Запорожскую и Херсонскую области. Премьеру назначили на 9 августа не случайно. Именно в этот день в 1942 году в оккупированном Киеве немецкие нацисты решили разыграть футбольный чемпионат с местной командой.

В ее состав входили бывшие игроки киевских «Динамо» и «Локомотива», а также одесского «Спартака». Баталии на поле закончились полной победой советских спортсменов. А через какое-то время часть из них оказалась под арестом, а потом и в концлагерях.

Премьера ленты, жанр которой ее создатели определили как патриотический экшн, состоялась 1 мая 2012 года.

Ранее курсантам военно-патриотического центра «Авангард» в подмосковном парке «Патриот» показали приключенческий фильм «Нахимовцы». Также в этот день зрители смогли пообщаться с продюсером картины Юрием Обуховым и актерами Константином Раскатовым и Иваном Якименко. Фильм «Нахимовцы» вышел в широкий прокат 28 июля 2022 года. Картина получила Гран-при XXXI Международного кинофорума «Золотой Витязь» в номинации «Фильмы для детей и подростков».

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