Курсанты Подмосковья встретились со съемочной группой фильма «Нахимовцы»

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Курсантам военно-патриотического центра «Авангард» в подмосковном парке «Патриот» показали приключенческий фильм «Нахимовцы». Также в этот день зрители смогли пообщаться с продюсером картины Юрием Обуховым и актерами Константином Раскатовым и Иваном Якименко.

По сюжету, отец братьев-близнецов, потомственный моряк капитан Логинов, мечтает, чтобы его сыновья прошли подготовку в Нахимовском училище и служили на флоте. Однако дети не хотят продолжать морскую династию, в их планы входит поиск легких денег и беззаботная жизнь. Эти желания затягивают братьев в опасную авантюру. Но нахимовское братство поможет подросткам выбраться из преступных сетей, у них появится шанс заставить своего отца ими гордиться.

Фильм «Нахимовцы» вышел в широкий прокат 28 июля 2022 года. Картина получила Гран-при XXXI Международного кинофорума «Золотой Витязь» в номинации «Фильмы для детей и подростков». Главные роли исполнили Сергей Гармаш и Андрей Мерзликин. В фильме также снялись Анна Алексахина, Анна Дюкова, Ольга Павловец, Александр Тетрюмов, Денис и Никита Ходуновы. Режиссер - Олег Штром.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов