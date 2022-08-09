В Белоруссии прошла жеребьевка международного конкурса «Уверенный прием»

© Видео: Пресс-центр Армейских международных игр - 2022 © Фото: Пресс-центр Армейских международных игр - 2022

Во Дворце игровых видов спорта Спортивного комитета Вооруженных сил Белоруссии Уручье прошла жеребьевка команд-участниц международного конкурса «Уверенный прием», который пройдет на территории республики в рамках Армейских международных игр - 2022 (АрМИ-2022).

Представители сборных команд выбирали очередность выступления коллективов, а также цвет национальной сборной. По итогам жеребьевки Белоруссия, на правах принимающей стороны, выбрала синий цвет. Российские военнослужащие выступят в жилетах оранжевого цвета.

В ходе соревнования связистам предстоит осуществить на слух с помощью компьютера передачу радиограмм, произвести радиопередачу с помощью вертикального телеграфного ключа, выполнить радиоориентирование, которое также известно, как «охота на лис», пробежать военизированную эстафету, а также показать свою работу на IT-оборудовании.

Также с командами-участницами конкурса был проведен инструктаж по соблюдению правил техники безопасности при проведении всех этапов состязания.

Всего в рамках Армейских международных игр на полигонах Белоруссии пройдут три конкурса: «Уверенный прием» - соревнование подразделений связи, «Полярная звезда» - состязание подразделений специального назначения, а также «Стальная магистраль» - первенство, в котором военнослужащие будут выявлять лучшего в трех дисциплинах: эстафете мостовых подразделений, эстафете понтонно-мостовых и путевых подразделений. Стоит отметить, что последний конкурс будет проводиться впервые.

Торжественная церемония открытия международного конкурса «Уверенный прием» состоится 14 августа на территории мемориального комплекса «Брестская крепость-герой».

Ранее участники конкурса «Мастера артиллерийского огня» на полигоне Гвардейский получили вооружение и военную технику от принимающей стороны - Вооруженных сил Казахстана. Военнослужащие из восьми стран приняли по три минометных комплекса 2С12Б на базе многоцелевого тягача легкого бронированного МТ-ЛБ. Торжественная церемония открытия игр пройдет 13 августа в Нурсултане.

Материал подготовили Максим Крюков, Николай Баранов