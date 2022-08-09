«Мастера артиллерийского огня»: участники конкурса АрМИ приняли вооружение и технику в Казахстане

© Видео: пресс-центр Армейских международных игр © Фото: пресс-центр Армейских международных игр

Участники конкурса «Мастера артиллерийского огня» на полигоне Гвардейский приняли вооружение и военную технику от принимающей стороны - Вооруженных сил Казахстана. Об этом сообщает пресс-центр Армейских международных игр – 2022 (АрМИ-2022).

Военнослужащие из восьми стран приняли по три минометных комплекса 2С12Б на базе многоцелевого тягача легкого бронированного МТ-ЛБ. Минометные расчеты проверили комплектность, работоспособность техники, провели чистку 120-мм минометов 2Б11 и подготовили их к стрельбе. Российская команда будет преодолевать маршрут на своей технике и со своим вооружением.

Ранее участники конкурса получили стрелковое оружие (автоматы АК-74, пулеметы ПКТ, гранатометы РПГ-7В) и бронезащиту.

Между тем в Узбекистане российские военные кинологи начали подготовку к конкурсу АрМИ «Верный друг». Сначала бойцы отработали выполнение команд собаками, затем на трассе «Дог-биатлона» преодолели дистанцию с огневыми рубежами.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов