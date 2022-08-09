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Минэнерго США повысило прогноз цены нефти Brent до $104,78 за баррель

Сергей Лебедев
19:34 09.08.2022
Ведомство ожидает, что котировки нефти Brent останутся на высоком уровне в ближайшие месяцы.
Минэнерго США повысило прогноз цены нефти Brent до $104,78 за баррель
© Фото: Nikolay Gyngazov, Russian Look, Global Look Press
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Министерство энергетики США повысило прогноз стоимости нефти марки Brent в 2022 году с $104,05 до $104,78 за баррель. Об этом говорится в отчете Управления энергетической информации (EIA) ведомства.

Минэнерго США ожидает, что котировки нефти Brent останутся на высоком уровне в ближайшие месяцы. А вот цена нефти марки WTI могут снизиться и прогнозируется на уровне $98,71 за баррель в этом году и $89,13 за баррель в 2023-м.

Также ведомство понизило прогноз средней добычи нефти в США по итогам года на 50 тысяч баррелей в день — до 11,86 миллиона, а на следующий год — на 70 тысяч баррелей, до 12,7 миллиона баррелей в день.

Напомним, в Соединенных Штатах рассчитывают на введение потолка цен на нефть из России. Якобы такая договоренность может быть достигнута к декабрю 2022 года. Об этом заявил заместитель министра финансов США Уолли Адейемо.

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