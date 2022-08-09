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Концерны Венгрии и Словакии инициировали переговоры с РФ и Украиной о транзите нефти по нижней ветви «Дружбы»

Максим Крюков
19:00 09.08.2022
Ранее российская компания «Транснефть» сообщила, что украинская сторона остановила прокачку нефти из РФ по южному направлению нефтепровода «Дружба», который идет в Венгрию, Чехию и Словакию.
Концерны Венгрии и Словакии инициировали переговоры с РФ и Украиной о транзите нефти по нижней ветви «Дружбы»
© Фото: molgroup.info
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Венгерский нефтегазовый концерн MOL и один из самых крупных в странах Центральной Европы нефтеперерабатывающий комбинат Slovnaft, который входит в состав концерна, выступили с инициативой о начале переговорного процесса с РФ и Украиной о возобновлении поставок российской нефти транзитом через территорию Украины по южной ветви нефтепровода «Дружба». Об этом сообщает чешское информационное агентство CTK.

По данным агентства, представители Slovnaft надеются на положительное решение данного вопроса об оплате за транзит. Они рассчитывают, что прокачка энергетического сырья по южной ветви нефтепровода возобновится в ближайшие дни.

Российская компания «Транснефть», в свою очередь, ранее уведомила, что украинская сторона остановила прокачку нефти из РФ по южному направлению нефтепровода «Дружба», который идет в Венгрию, Чехию и Словакию. Транзит нефтепродуктов по северной ветви в направлении Германии и Польши продолжается в штатном режиме.

Сегодня эксперт назвал последствия остановки транзита нефти по нефтепроводу «Дружба» в Евросоюз. По его словам, проблемы с поставкой сырья на фоне нехватки газа и дорогого угля сильно усложняют ситуацию в Европе.

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