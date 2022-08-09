Эксперт назвал последствия остановки транзита нефти по «Дружбе» в ЕС

Проблемы с поставкой нефти на фоне нехватки газа и дорогого угля сильно усложняют ситуацию в Европе.

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Европейским странам и Украине придется пойти на компромисс в вопросе поставки нефти по южной ветке трубопровода «Дружба». Надежду на это выразил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович, комментируя остановку прокачки топлива в адрес Венгрии, Словакии и Чехии.

«Поскольку в Европе и газа не хватает, и уголь дорогой, а дополнительный стресс со стороны поставок нефти усложняет ситуацию», - сказал эксперт в интервью RT.

Он добавил, что у нефтепровода «Дружба» есть две нитки. Так, северная часть магистрали идет через Белоруссию в Польшу и Германию, а южная - в Венгрию, Словакию и Чехию через Украину.

Напомним, сегодня стало известно, что остановлен транзит российской нефти через Украину в ЕС. Причиной этого стала невозможность проведения платежей в условиях санкций Евросоюза.

Сейчас европейские банки не могут самостоятельно проводить платежи. Для этого необходимо получать разрешение национального уполномоченного госоргана.