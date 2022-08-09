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Сестры Аверины пообещали завершить спортивную карьеру в случае недопуска на ОИ-2024

Сергей Лебедев
18:59 09.08.2022
Ранее они планировали это сделать после Олимпийских игр.
Сестры Аверины пообещали завершить спортивную карьеру в случае недопуска на ОИ-2024
© Фото: Attila Volgyi, Xinhua, globallookpress
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Художественные гимнастки Арина и Дина Аверины заявили, что завершат спортивную карьеру в случае недопуска российской сборной до участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже.

«До всей ситуации благодаря Арине мы хотели уйти после Олимпиады в Париже. Она меня уговаривала - три года вообще ни о чем. И я подумала, что ладно, уговорили, остаемся. А потом нам всё перекрыли, и я думаю: а зачем это всё? Когда всё вернется обратно, чтобы мы нормально выступали? Я давно хочу уйти, но нас не отпускают», - сказала Дина Аверина в YouTube-шоу «Обмен спортом».

Напомним, сегодня также стало известно, что свою профессиональную спортивную карьеру вскоре намерена завершить американская теннисистка Серена Уильямс. По словам спортсменки, у нее началась новая глава в жизни.

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