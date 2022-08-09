Вирусолог рассказал, стоит ли беспокоиться о новом вирусе в Китае

По мнению эксперта, обществу пока нет причин беспокоиться по имеющимся на сегодняшний день данным о новом вирусе.

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Вирусолог Алексей Аграновский в беседе со «Звездой» рассказал, стоит ли беспокоиться о новом вирусе «Ланъя», которым заразились десятки человек в Китае.

Как рассказывает эксперт, существует два вида болезней и вирусов: которые должны находиться в фокусе внимания всего общества и которые должны быть в фокусе внимания специалистов.

«В данном случае, это заболевание, которое должно быть в фокусе внимания специально обученных людей. Обществу беспокоиться пока нет причин по тем данным, которые мы имеем на сегодня. Это достаточно экзотическое заболевание», - рассказывает Аграновский.

Согласно словам вирусолога, нет вероятности даже появления вспышки, не говоря об эпидемии. Как рассказывает эксперт, вирус передается от животного к человеку, а передача от человека к человеку пока остается под вопросом.

Ранее в Китае десятки человек заразились новым заболеванием. Носителями нового вируса «Ланъя» животного происхождения ученые считают коз, собак и землероек.