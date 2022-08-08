Десятки человек заразились новым вирусом в Китае

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Не менее 35 человек заразились новым видом генипавируса «Ланъя» в Китае, об обнаружении которого ранее заявила группа ученых из КНР и Сингапура.

«Тридцать пять пациентов, зараженные вирусом были выявлены в китайских провинциях Шаньдун и Хэнань», - говорится в сообщении издания «Пэнпай».

У заболевших отмечается лихорадка, кашель, сильная усталость, анорексия, рвота и тошнота, отмечают врачи. Тем не менее, смертельных случаев или вариантов тяжелого течения заболевания пока не зафиксировано. Также неизвестно, может ли новый вирус передаваться от человека к человеку. Среди животных его носителями считают коз, землероек и собак.