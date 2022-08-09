Армия Армия арми-2022 ТЕГИ

Под палящим солнцем: во Вьетнаме прошла тренировка всех команд конкурса «Аварийный район»

18:49 09.08.2022
Тренировка отметилась удушающей жарой - температура воздуха доходила до 42 градусов, а относительная влажность поднималась до 96 процентов. Непривычно было даже участникам из Конго - так, один из конкурсантов Стивен Андунго признался, что даже на его родине не так жарко. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Тренировка всех команд-участник конкурса Армейских международных игр «Аварийный район» прошла во Вьетнаме. 

Она состоялась на полигоне Мьеу Мон вьетнамского Национального военного учебного центра. На ней отрабатывалось прохождение этапа «Специальная полоса».

Этот этап включает в себя целый комплекс препятствий, которые надо преодолеть в составе подразделения. Это огненно-штурмовая полоса, полоса спасателя, скалодром. Также участников ждет сбор металлических осколков в средствах индивидуальной защиты, погрузка в автомобиль аварийного контейнера, а также выполнение нормативов по огневой подготовке и марш по пересеченной местности. 

Тренировка отметилась удушающей жарой - температура воздуха доходила до 42 градусов, а относительная влажность поднималась до 96 процентов. Непривычно было даже участникам из Конго - так, один из конкурсантов Стивен Андунго признался, что даже на его родине не так жарко. 

Напомним, конкурс «Аварийный район» пройдет с 15 по 19 августа. 

Ранее сообщалось, что участники конкурса АрМИ «Мастера артиллерийского огня» приняли вооружение и технику в Казахстане.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:18 В стране и мире
Видео
Пленный из ВСУ рассказал о презрительном отношении западных украинцев к уроженцам востока страны
18:16 В стране и мире
Умер бывший глава Советской Белоруссии Николай Слюньков
18:13 В стране и мире
Видео
Поставившая подпись на Рейхстаге ветеран выстрелила из пушки Петропавловки
17:35 В стране и мире
В «даркнете» нашли объявления о продаже дронов-камикадзе Switchblade 300 производства США
17:19 В стране и мире
Twitter заблокировал аккаунт МИД РФ на английском языке
Популярное
Видео
МО РФ: батальон 14-й мехбригады ВСУ самовольно покинул позиции в ходе наступления ВС РФ
Минобороны: ВСУ заминировали автомобильный мост в Запорожской области для обвинения РФ в его подрыве
МО РФ: обстрелы ВСУ Запорожской АЭС создают угрозу ядерной безопасности Европы
МО: ВСУ развернули минометы в пригороде Славянска и планируют обстрелять беженцев
Видео
МО РФ: в Днепропетровской области уничтожено более 80 наемников «Иностранного легиона»
Видео
МО РФ: под Харьковом уничтожен украинский взвод РСЗО HIMARS и «Ольха»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.