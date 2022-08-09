Под палящим солнцем: во Вьетнаме прошла тренировка всех команд конкурса «Аварийный район»

Тренировка отметилась удушающей жарой - температура воздуха доходила до 42 градусов, а относительная влажность поднималась до 96 процентов. Непривычно было даже участникам из Конго - так, один из конкурсантов Стивен Андунго признался, что даже на его родине не так жарко.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России

Тренировка всех команд-участник конкурса Армейских международных игр «Аварийный район» прошла во Вьетнаме.

Она состоялась на полигоне Мьеу Мон вьетнамского Национального военного учебного центра. На ней отрабатывалось прохождение этапа «Специальная полоса».

Этот этап включает в себя целый комплекс препятствий, которые надо преодолеть в составе подразделения. Это огненно-штурмовая полоса, полоса спасателя, скалодром. Также участников ждет сбор металлических осколков в средствах индивидуальной защиты, погрузка в автомобиль аварийного контейнера, а также выполнение нормативов по огневой подготовке и марш по пересеченной местности.

Тренировка отметилась удушающей жарой - температура воздуха доходила до 42 градусов, а относительная влажность поднималась до 96 процентов. Непривычно было даже участникам из Конго - так, один из конкурсантов Стивен Андунго признался, что даже на его родине не так жарко.

Напомним, конкурс «Аварийный район» пройдет с 15 по 19 августа.

Ранее сообщалось, что участники конкурса АрМИ «Мастера артиллерийского огня» приняли вооружение и технику в Казахстане.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов