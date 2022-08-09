Умер бывший глава Советской Белоруссии Николай Слюньков

С 1965 по 1972 году он возглавлял Минский тракторный завод, под его руководством началась разработка модели трактора МТЗ-80/82, а также создавались мощности для производства оборонной техники.

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Сегодня умер бывший глава Белорусской Советской Социалистической Республики Николай Слюньков. Об этом сообщила пресс-служба Минского тракторного завода, генеральным директором которого он был с 1965 по 1972 год.

Сообщается, что под его руководством началась разработка модели трактора МТЗ-80/82, а также создавались мощности для производства оборонной техники. Помимо этого, при его непосредственном участии велись реформы экономической и хозяйственной деятельности, перевод завода на новые методы планирования, формирование фондов развития и социального развития коллектива.

После ухода с предприятия Слюньков был первым секретарем Минского горкома Компартии БССР, заместителем председателя Госплана СССР, первым секретарем ЦК Компартии БССР, секретарем ЦК КПСС.

Накануне стало известно, что ушел из жизни участник первого в мире группового полета трех космических кораблей, дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР Анатолий Филипченко. Филипченко было 94 года. Следует отметить, что в октябре 1969 года он являлся участником первого в мире группового полета трех космических кораблей - «Союза-7» c «Союзом-6» и «Союзом-8».