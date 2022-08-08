Умер участник первого в мире группового полета трех космических кораблей Филипченко
Он ушел из жизни в возрасте 94 лет.
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Умер дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР Анатолий Филипченко. Об этом сообщили в Роскосмосе.
«Госкорпорация “Роскосмос” выражает соболезнования родным и близким Анатолия Филипченко, память о нем навсегда сохранится в наших сердцах», - говорится в сообщении ГК.
Филипченко было 94 года. Следует отметить, что в октябре 1969 года он являлся участником первого в мире группового полета трех космических кораблей - «Союза-7» c «Союзом-6» и «Союзом-8».