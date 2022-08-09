Музыка Блокады: как симфония № 7 Шостаковича спасла жизнь оркестранту 80 лет назад

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Под факелами ростральных колонн, над распахнутой гладью Невы звучит седьмая, «Ленинградская» симфония Дмитрия Шостаковича. Проходит репетиция концерта Всероссийского юношеского симфонического оркестра под управлением Юрия Башмета. Премьера пройдет этим вечером, на стрелке Васильевского острова. Самому юному из музыкантов всего 14 лет, а сам маэстро никогда ранее не исполнял эту великую музыку.

«Эта, седьмая "Ленинградская", пожалуй, единственный пример в мировой музыкальной литературе, когда музыкальное произведение стало памятником, это памятник», - рассказал Башмет.

Шостакович начал писать седьмую симфонию летом 1941-го, а когда Ленинград окружили кольцом Блокады, сочинял ее даже во время дежурств на крышах, где тушил зажигательные бомбы. Шостакович в каске пожарного, музыкант, который бросил вызов пламени фашизма - позже именно этот снимок попадет на обложку журнала Times.

Впервые 7-я симфония была исполнена 5 марта 1942-го в Куйбышеве, куда Шостакович выехал в эвакуацию. Туда же из Ленинграда вывезли автора монографии о композиторе, семилетнего Иосифа Райскина - он был на той самой премьере в Куйбышевском дворце культуры.

«Я видел, как люди плакали и улыбались сквозь слезы. Они плакали и едва сдерживали слезы, когда в 1-й части звучала музыка этого страшного нашествия, когда гитлеровские полчища, материализовываясь в симфонии Шостаковича, наступали на мирную жизнь. И вместе с тем, в этой музыке было предчувствие Победы - особенно в самом финале», - вспоминал Райскин.

Шостакович мечтал, чтобы его произведение было исполнено в городе, которому оно посвящено. Весной 1942-го, когда каждый месяц в кольце блокады умирало по 100 тысяч человек, в Ленинград самолетом доставили партитуру симфонии. Исполнить ее поручили Оркестру Ленинградского Радиокомитета - чтобы собрать 80 человек, музыкантов даже вызвали с фронта, выдавали им дополнительные пайки. На одной из репетиций дирижер Карл Элиасберг решил выяснить, куда пропал барабанщик - Жавдет Айдаров. Ему ответили, что музыкант умер от голода и лежит в «мертвецкой». Что было дальше - нам рассказал его внук.

«Решив удостовериться, он спустился в ту комнату и уловил, что дед еще дышит, сердце его бьется - и его спасли таким образом», - поделился Надим Айдаров, его внук.

Именно Жавдет исполнил на ударных знаменитую «тему нашествия» в день Ленинградской премьеры. Дату 9 августа - выбрали неслучайно. Именно на этот день Гитлер назначил банкет в ресторане гостиницы «Астория», по его расчетам «город мертвых» должен был капитулировать. Но Ленинград жил и не собирался сдаваться.

На премьере 7-й симфонии Шостаковича в большом зале филармонии был аншлаг - 1200 человек. В честь важного события впервые за долгое время зажгли все люстры. Единственное, на них не было хрустальных подвесок, их сняли еще в начале блокады, чтобы хрусталь не пострадала от артобстрелов и бомбежек.

Но в тот день, 80 лет назад, на Ленинград не упал ни один вражеский снаряд. В руках Алексея Говорова - фото деда, командующего Ленинградским фронтом генерал-лейтенанта Леонида Александровича Говорова. Он разработал план операции «шквал» - в день премьеры симфонии Шостаковича наши артиллеристы устроили врагу свою «симфонию» - подавив огнем позиции фашистов.

«В день 9 августа, с утра - дед был на передовой, лично все проверил. И потом, когда началась наша канонада, когда шквал огня обрушился на фашистские позиции, он приехал в филармонию, сел вместе с людьми, полностью слушал концерт, своим видом показывая, что все будет нормально, люди в безопасности», - рассказал Алексей Говоров.

За 2,5 года до Победы в Ленинграде прозвучала музыка, которую назвали «первыми залпами по рейхстагу». Музыка, ставшая символом стойкости и мужества нашего народа, победы добра над злом. Ее исполняли в Берлине в 1945-м, в Цхинвале в 2008-м, в 2016-м она звучала в Донецке. Этим вечером 7-я «Ленинградская» симфония будет звучать над городом, который выстоял и благодаря ей.