«Верный друг»: военные кинологи показали собакам полосу препятствий в Узбекистане

В международном конкурсе принимают участие мужские и женские расчеты из Алжира, Белоруссии, России и Узбекистана.

© Видео: пресс-центр Армейских международных игр © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Военные кинологи, представляющие Россию на международном конкурсе «Верный друг», провели тренировку преодоления 300-метровой полосы препятствий со служебными собаками. Об этом пишет пресс-центр Армейских международных игр - 2022.

Самый зрелищный этап соревнований между военными кинологами включает в себя преодоление следующих препятствий: легкоатлетический барьер, глухой забор, лестница, линия гранатометания, окоп, бревно, ров длиной примерно шесть метров, наполненный водой. Также на трассе установлен БТР, под которым кинолог с собакой должны проползти вместе.

Жаркая погода не помешала российским военнослужащим отработать все участки этапа в полном объеме, а преодоление рва с водой стало самым приятным элементом тренировки.

В этом году соревнования военных кинологов и их верных четвероногих друзей проходят на базе Чирчикского высшего танкового командно-инженерного училища. В международном конкурсе принимают участие мужские и женские расчеты из Алжира, Белоруссии, России и Узбекистана.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов