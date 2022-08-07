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Трамп заявил, что визит Пелоси на Тайвань сыграл на руку Китаю

Марина Крижановская
03:33 07.08.2022
Бывший американский лидер не преминул отметить, что «такого бы никогда не произошло в годы президентства Трампа».
Трамп заявил, что визит Пелоси на Тайвань сыграл на руку Китаю
© Фото: Chien Chih-Hung Taiwan President Globallookpress
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Спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, недавно посетившую Тайвань, назвали женщиной, «сеющей хаос». Об этом заявил бывший президент США Дональд Трам.

Он добавил, что ее посещение острова сыграло на руку Китайской Народной Республике. Также 45-ый американский президент указал на то, что во время его руководства Соединенными Штатами такая ситуация не была бы допущена. Об этом он заявил во время выступления на слете консерваторов в Техасе.

«Эта женщина сеет хаос. Именно это и произошло. Она сыграла точно китайцам на руку, потому что сейчас у них есть предлог делать то, что они делают. Я вам скажу, что такого бы никогда не произошло в годы президентства Трампа», - сказал Дональд Трамп.

Ранее в китайском МИД визит представителя США на Тайвань назвали «вульгарной комедией». Министр иностранных дел Китая Ван И добавил, что она «обязательно обернется для США серьезными последствиями, всю ответственность за которые несет Вашингтон».

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