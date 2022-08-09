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Twitter заблокировал аккаунт МИД РФ на английском языке

Сергей Лебедев
17:19 09.08.2022
Причиной для этого стала публикация выдержек из брифинга начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова о военно-биологической деятельности США.
Twitter заблокировал аккаунт МИД РФ на английском языке
© Фото: Avishek Das, KeystonePressAgency, Globallookpress
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В ночь на 5 августа социальная сеть Twitter на семь дней заблокировала официальный аккаунт Министерства иностранных дел России на английском языке. Причиной для этого стала публикация выдержек из брифинга начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова о военно-биологической деятельности США. Об этом сегодня сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

«Сомнительно, что « Твиттер» обладает достаточной компетенцией, чтобы подвергать сомнению выводы Минобороны, основанные на работе с документами и свежими данными. Налицо очередная неуклюжая попытка заткнуть нам рот. Кстати, такого рода санкции к нам применяют впервые. Бывало, что блокировали отдельные твиты, но чтобы закрыли, пусть и на неделю, аккаунт официального внешнеполитического ведомства одной из ведущих стран в мире - это за гранью добра и зла», - сказала Мария Захарова.

Представитель МИД РФ отметила, что правда все равно найдёт себе дорогу. По ее словам, для распространения фактов не будут использоваться цифровые платформы, превратившиеся в «инструменты цензуры в интересах «вашингтонского обкома».

Напомним, ранее видеохостинг Youtube блокировал брифинги МИД РФ. В ответ на это Мария Захарова грозилась высылкой американских журналистов в случае повторения ситуации.

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