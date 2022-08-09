Россия частично запретила ввоз растительной продукции из Молдавии

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С 15 августа Россельхознадзор запрещает ввоз растительной продукции из 31 района Молдавии, а также из Гагаузии, муниципалитетов Кишинев и Бельцы. Ограничение связано с неоднократными нарушениями карантинных требований.

«Об этом молдавская сторона была ранее неоднократно проинформирована, однако должной реакции не последовало. Меры, предпринимаемые молдавской стороной по соблюдению международных и российских фитосанитарных требований при поставках подкарантинной продукции в Российскую Федерацию, являются недостаточными», - передает «Интерфакс» словами представителя ведомства.

Напомним, накануне в Россельхознадзоре заявили о росте объемов зараженных растений из Молдавии. В ведомстве уточнили, что в июле зафиксировали 13 случаев выявления пяти видов карантинных для стран ЕАЭС объектов. Среди них - восточная плодожорка, восточная фруктовая муха и средиземноморская плодовая муха, а также бурая монилиозная гниль.