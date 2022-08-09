В Россельхознадзоре заявили о росте объемов зараженных растений из Молдавии

В ведомстве подчеркнули, что только в июле было зафиксировано 13 случаев выявления пяти видов карантинных для стран ЕАЭС растений.

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Россельхознадзор обеспокоен увеличением объемов выявления зараженных растений из Молдавии. В ведомстве также напомнили о возможном введении ограничений.

«Россельхознадзор выражает обеспокоенность возросшими случаями обнаружения карантинных для стран-членов ЕАЭС объектов в молдавской растительной продукции», - сказано в заявлении.

Также было подчеркнуто, что поступление на территорию России зараженных растений из Молдавии продолжается.

В Россельхознадзоре уточнили, что лишь в июле было зафиксировано 13 случаев выявления пяти видов карантинных для стран ЕАЭС объектов. Среди них: восточная плодожорка, восточная фруктовая муха и средиземноморская плодовая муха, а также бурая монилиозная гниль.

В конце прошлого года Россельхознадзор обнаружил африканскую чуму в свиных тушах в Ростовской области.

В ведомстве отметили, что геном был выявлен в одной из исправительных колоний. Удалось установить, что ветеринарная служба Ростовской области при сертификации свиных туш «изменила в документах номер ветеринарного клейма, указывающий на истинное происхождение продукции»