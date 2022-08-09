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ВВС и ВМС Китая на учениях вокруг Тайваня отработали совместное блокирование

Максим Крюков
16:59 09.08.2022
Восточная зона боевого командования продолжила проведение совместных военных учений в морской акватории и воздушном пространстве вокруг острова.
ВВС и ВМС Китая на учениях вокруг Тайваня отработали совместное блокирование
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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ВВС и ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) приняли участие в военных учениях вокруг Тайваня, проведя маневры с целью отработки совместных возможностей блокирования и контроля в сложных электромагнитных условиях. Об этом сообщила Восточная зона боевого командования НОАК.

«Восточная зона боевого командования 9 августа продолжила проведение совместных военных учений в морской акватории и воздушном пространстве вокруг острова Тайвань», - следует из сообщения командования, опубликованного в соцсети WeChat.

Отмечается, что военно-воздушные силы китайской армии направили в зону учений истребители, самолет дальнего радиолокационного обнаружения, самолет-заправщик, самолет для создания радиоэлектронных помех. Информация о точном количестве задействованных летательных аппаратов не приводится.

Также уточняется, что военно-морскими силами для участия в маневрах был направлен фрегат, по предварительной информации, речь идет о фрегате «Хуанган» с бортовым номером 577, стоящий на вооружении ВМС с 2015 года.

Накануне стало известно, что китайские вооруженные силы продолжат учения вокруг Тайваня. Стоит отметить, что Восточная зона боевого командования продлевает срок учений вокруг острова уже второй день подряд. Военные отрабатывают приемы противолодочной обороны, а также наступательные действия на море.

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