Замминистра государственных активов Польши Рабенда утверждает, что под памятником нет могил красноармейцев, как говорят некоторые историки.

© Видео: OSTRO NA TEMAT NGO, youtube © Фото: OSTRO NA TEMAT NGO, youtube

Памятник солдатам Красной армии снесли в Мальборке на севере Польши. Об этом сообщает Польское телевидение.

Телеканал демонстрирует кадры, как памятник солдатам Красной армии, который стоит на улице Сикорского с 1945 года, разрушают с помощью строительной техники.

Памятник представляет собой бетонную композицию с пятиконечной звездой сверху. Заместитель министра государственных активов Польши Кароль Рабенда заявил журналистам, что памятник «был популярен среди части жителей Мальборка и части руководства города».

«Несколько месяцев тому мы встретились с мэром города и договорились о его ликвидации», - заявил заместитель министра.

Рабенда утверждает, что под памятником нет могил красноармейцев, как говорят некоторые историки.

«Это было проверено Институтом национальной памяти. Ни в коем случае здесь нет могил. В Мальборке есть кладбище советских солдат, где все красноармейцы похоронены», - сказал он.

Заммминистра пояснил, что для того, чтобы снести памятник, его пришлось удалить из реестра культурных ценностей, так как «не имеет никакой художественной и исторической ценности».

«К сожалению, часть объектов таких в Польше еще существует, но их систематически удаляют из общественного пространства», - заявил замминистра.

Ранее сейм Латвии одобрил снос памятника Освободителям в Риге. Согласно законопроекту, демонтаж монумента должен быть произведен до 15 ноября.