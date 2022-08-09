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В Минцифры заявили, что не будут принудительно собирать биометрию у россиян

Максим Крюков
16:36 09.08.2022
В связи с появившимися в СМИ сообщениями ведомство уточняет, что подготовленный проект приказа не предполагает отмену получения согласия граждан на сбор их биометрических данных.
© Видео: Минцифры РФ © Фото: Алексей Куденко, РИА Новости
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Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ опровергло информацию о принудительном сборе биометрии российских граждан. Об этом сегодня ведомство сообщило телеканалу «Звезда».

По данным министерства, подготовленный проект приказа не подразумевает отмену получения согласия граждан на сбор их биометрических данных. Его целью является регулирование процессов импорта ранее собранных биометрических данных, которые хранятся в коммерческих системах, в государственную единую биометрическую систему (ЕБС).

Собирать и сдавать биометрию можно только на добровольной основе и только с согласия гражданина. В настоящий момент данная услуга возможна через банк при личном присутствии. С 30 сентября 2022 года это можно будет сделать самостоятельно через мобильное приложение. В будущем граждане смогут передать свои биометрические данные через многофункциональные центры.

В конце прошло года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о создании единой государственной системы биометрических данных. По мнению главы государства, подобная информация должна храниться в единой и хорошо защищенной государственной системе данных. Статус системы закрепляется в законе «Об информации, информационных технологиях и связи», в который вносятся соответствующие изменения.

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