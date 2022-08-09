Представитель МИД Китая картинкой высмеял демократию США
Дипломат показал, каким способом Штаты навязывали Ираку, Афганистану и Кубе собственные идеалы.
© Фото: 总部在北京的国际新闻社, Wikimedia
Представитель Министерства иностранных дел КНР Чжао Лицзянь высмеял на своей странице в социальной сети Twitter лицемерие США в вопросе демократии. Дипломат картинкой показал каким способом Штаты навязывали Ираку, Афганистану и Кубе собственные идеалы.
«Демократия или демосумасшествие», - написал Чжао Лицзянь.
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