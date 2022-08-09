Представитель МИД Китая картинкой высмеял демократию США

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Напомним, что сейчас власти Китайской Народной Республики крайне возмущены прошедшим визитом спикера палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань. В Китае считают это нарушением их суверенитета.

Также там отмечают, что такой поступок поставил под угрозу мир и стабильность в Тайваньском проливе. При этом сама Пелоси заявила о приверженности США поддержке демократии на острове.