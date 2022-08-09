Временное перемещение: что будет с памятником «Мир во всем мире» в Хельсинки

В настоящее время в непосредственной близости от монумента проводятся работы по прокладке новой трамвайной линии. Перемещение памятника необходимо для строительства.

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Памятник «Мир во всем мире», расположенный в Хельсинки, не собираются сносить, а лишь временно переместят в специальное хранилище для проведения строительных работ в городе. Об этом «Звезде» заявили в посольстве России в Финляндии.

«Хотели бы отметить, что в настоящий момент речь идет не о его сносе, а о временном перемещении в хранилище в связи с проходящими изменениями в городском планировании. Перенос памятника был согласован в рамках масштабного проекта по обновлению городской транспортной инфраструктуры, начатого еще в 2021 году», - говорится в сообщении посольства.

Отмечается, что в настоящее время в непосредственной близости от скульптуры проводятся работы по прокладке новой трамвайной линии. Перемещение памятника необходимо для строительства.

«Вопрос о предстоящем возвращении скульптуры будет рассматриваться Художественным музеем и городской администрацией Хельсинки позднее. По словам представителей муниципалитета, предполагается, что она будет размещаться как можно ближе к изначальному месту, однако для принятия окончательного решения необходимо дождаться завершения строительных работ», - добавили в дипмиссии.

Скульптура «Мир во всем мире» была подарена Москвой городу Хельсинки в 1989 году. В ответ на этот жест Финляндия передала Москве памятник «Дети мира», который находится в парке Дружбы на Ленинградском шоссе в Москве.

Накануне замруководителя отдела культуры мэрии города Реетта Хейсканен сообщила, что советский памятник «Мир во всем мире» в Хельсинки постараются вернуть в район его первоначального размещения после того, как будет завершен ремонт. По ее словам, для того, чтобы выбрать новое место расположения объекта, нужно дождаться момента, когда строительные работы в этом районе будут доведены до конца.