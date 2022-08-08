Власти Хельсинки рассказали о дальнейшей судьбе демонтированного советского памятника

Чтобы определить новое место расположения объекта, нужно дождаться момента, когда строительные работы в этом районе будут доведены до конца, заявили в мэрии города.

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Советский памятник «Мир во всем мире» в Хельсинки постараются вернуть в район его первоначального размещения после того, как будет завершен ремонт, заявила в беседе с РИА Новости замруководителя отдела культуры мэрии города Реетта Хейсканен.

«Дальнейшую судьбу статуи решат город и Художественный музей Хельсинки, которому принадлежит скульптура. Мы следуем обычному городскому процессу, согласно которому произведение паблик-арта размещается как можно ближе к своему первоначальному месту, то есть сохраняется в своем контексте», - рассказала она.

По словам Хейсканен, для того, чтобы выбрать новое место расположения объекта, нужно дождаться момента, когда строительные работы в этом районе будут доведены до конца.

«Ближайшие несколько лет это, пожалуй, самая точная оценка, которую я могу дать», - добавила замглавы отдела культуры.

О том, что власти Хельсинки демонтировали памятник «Мир во всем мире», который был подарен Советским Союзом в 1990 году, стало известно сегодня утром.