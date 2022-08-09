Тело пропавшего в Волгоградской области слабослышащего мальчика нашли в реке

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В реке Тишанка в хуторе Медведев Волгоградской области было найдено тело пропавшего пятилетнего мальчика, у которого были проблемы со слухом и речью. Об этом сообщила пресс-служба СУ Следственного комитета РФ по региону.

«В настоящее время в ходе проведения поисковых мероприятий водолазами обнаружено и извлечено тело мальчика из водоема. Признаки криминального характера смерти отсутствуют», - следует из сообщения ведомства.

Ранее появилась информация, что ребенок уехал из дома на велосипеде и не вернулся. Помимо сотрудников полиции и МЧС, к поискам мальчика подключились волонтеры и водолазы.

В результате поисково-спасательной операции на берегу реки был обнаружен только его велосипед. По данным силовых ведомств, ребенок был инвалидом по слуху и речи. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «убийство малолетнего».

По предварительной версии следствия, ребенок умер в результате утопления.

Накануне в Следственном комитете сообщили, что в Москве после гибели трех рабочих в коллекторе в Люблино был задержан директор подрядной организации. Было уточнено, что в данный момент идет расследование уголовного дела о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть нескольких лиц.