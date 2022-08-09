ООН призвала Россию и США уладить вопросы с договором СНВ-3

В организации также выразили необходимость позволить инспекторам вернуться к своей работе по проверке исполнения договора.

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ООН обратилась к России и США с призывом решить все вопросы по инспекциям в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом сообщили в офисе генерального секретаря организации.

«Будучи единственным оставшимся двусторонним соглашением о контроле над ядерными вооружениями между США и РФ, СНВ-3 является важным элементом международного мира и безопасности», - объяснил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, передает РИА Новости.

По его словам, сторонам необходимо решить вопросы доступа и позволить инспекторам вернуться к своей работе по проверке исполнения договора.

В понедельник, 8 августа, Россия официально информировала по дипканалам США о том, что временно выводит из-под инспекционной деятельности по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений свои объекты.

В заявлении МИД РФ было указано, что пришлось принять данное решение из-за стремления Америки явочным порядком добиться перезапуска инспекционной деятельности на условиях, которые не учитывают существующие реалии и дают односторонние преимущества для Вашингтона.