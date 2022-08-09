Актера из «Отряда самоубийц» обвинили во взломе и краже алкоголя

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В США полиция штата Вермонт предъявила актеру Эзре Миллеру, известному по фильмам «Отряд самоубийц», «Фантастические твари» и «Флэш», обвинение в краже со взломом. Мужчину подозревают в том, что он 1 мая незаконно проник в жилой дом на Каунти-роуд в городе Стэмфорд и украл несколько бутылок спиртного. Об этом сообщили в полицейском ведомстве.

Утверждается, что Миллера опознали по записям с камер видеонаблюдения. Также на него указали свидетели. Найти актера удалось лишь 7 августа. Судебный процесс по уголовному делу должен начаться 26 сентября. Также отмечается, что Миллера в этом году уже дважды арестовывали за хулиганское поведение и драку на Гавайях.

Напомним, недавно в США адвокаты Эмбер Херд снова подали апелляцию на решение суда Вирджинии, признавшего актрису виновной в клевете на бывшего мужа Джонни Деппа. Ее юристы считают, что суд допустил ошибки, которые помешали вынесению справедливого приговора, соответствующего Первой поправке.