«Панцири» в степи: кадры с российско-монгольских учений «Селенга-2022»
Войска вели бой с условным противником - незаконным вооруженным формированием, местоположение которого установила разведка. Военные поразили цели минометным огнем, затем в атаку пошла пехота при поддержке бронетранспортеров.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
Военнослужащие России и Монголии приступили к слаживанию подразделений и подготовке военных учений «Селенга-2022». Военнослужащие двух стран отработали взаимодействие наземных частей и экипажей боевых вертолетов.
Войска вели бой с условным противником - незаконным вооруженным формированием, местоположение которого установила разведка. Военные поразили цели минометным огнем, затем в атаку пошла пехота при поддержке бронетранспортеров.
Впервые за всю историю совместных учений России и Монголии в тренировке принимают участие расчеты российских зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С».
Ранее «Звезда» показывала кадры работы БПЛА «Орлан-10» в ходе спецоперации на Украине.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов