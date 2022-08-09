Армия «Панцири» в степи: кадры с российско-монгольских учений «Селенга-2022» Войска вели бой с условным противником - незаконным вооруженным формированием, местоположение которого установила разведка. Военные поразили цели минометным огнем, затем в атаку пошла пехота при поддержке бронетранспортеров. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Военнослужащие России и Монголии приступили к слаживанию подразделений и подготовке военных учений «Селенга-2022». Военнослужащие двух стран отработали взаимодействие наземных частей и экипажей боевых вертолетов. Войска вели бой с условным противником - незаконным вооруженным формированием, местоположение которого установила разведка. Военные поразили цели минометным огнем, затем в атаку пошла пехота при поддержке бронетранспортеров. Впервые за всю историю совместных учений России и Монголии в тренировке принимают участие расчеты российских зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С». Ранее «Звезда» показывала кадры работы БПЛА «Орлан-10» в ходе спецоперации на Украине. Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика