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Шведский стол и номера с удобствами: Вьетнам готов к конкурсу АрМИ «Аварийный район»

14:20 09.08.2022
Глава российской делегации контр-адмирал Андрей Субботин озвучил свои надежды на честное судейство и интересное соревнование.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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Во Вьетнаме полностью готовы ко второму подряд проведению конкурса «Аварийный район» Армейских международных игр. Он состоится на полигоне Мьеу Мон. 

Команды России, Белоруссии, Вьетнама, Мали, Мьянмы и Конго смогут питаться на «шведском столе» в большом обеденном зале. Туда будут входить как традиционные блюда вьетнамской кухни, тропические фрукты, морепродукты и овощи, так и обычные блюда вроде яичницы, супа и макарон с сосисками. 

Сообщается, что каждого участника ждет отдельный номер со всеми удобствами. 

Глава российской делегации считает, что соревнование будет интересным. 

«Невзирая на то, что климатические условия более привычны для команд из Вьетнама и Мьянмы, но навыки, опыт и воля к победе присутствуют у всех команд. Я считаю, что сюда прибыли лучшие команды своих вооруженных сил и поэтому соперничество будет очень интересным. Надеюсь на объективное судейство, что поможет честно определить призеров и победителя», - заметил глава российской делегации. контр-адмирал Андрей Субботин. 

Напомним, «Аварийный район» пройдет с 15 по 19 августа. 

Ранее сообщалось, что в Узбекистане стартовала подготовка к конкурсу кинологов «Верный друг».

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

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