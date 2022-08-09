Шведский стол и номера с удобствами: Вьетнам готов к конкурсу АрМИ «Аварийный район»

Глава российской делегации контр-адмирал Андрей Субботин озвучил свои надежды на честное судейство и интересное соревнование.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России

Во Вьетнаме полностью готовы ко второму подряд проведению конкурса «Аварийный район» Армейских международных игр. Он состоится на полигоне Мьеу Мон.

Команды России, Белоруссии, Вьетнама, Мали, Мьянмы и Конго смогут питаться на «шведском столе» в большом обеденном зале. Туда будут входить как традиционные блюда вьетнамской кухни, тропические фрукты, морепродукты и овощи, так и обычные блюда вроде яичницы, супа и макарон с сосисками.

Сообщается, что каждого участника ждет отдельный номер со всеми удобствами.

Глава российской делегации считает, что соревнование будет интересным.

«Невзирая на то, что климатические условия более привычны для команд из Вьетнама и Мьянмы, но навыки, опыт и воля к победе присутствуют у всех команд. Я считаю, что сюда прибыли лучшие команды своих вооруженных сил и поэтому соперничество будет очень интересным. Надеюсь на объективное судейство, что поможет честно определить призеров и победителя», - заметил глава российской делегации. контр-адмирал Андрей Субботин.

Напомним, «Аварийный район» пройдет с 15 по 19 августа.

Ранее сообщалось, что в Узбекистане стартовала подготовка к конкурсу кинологов «Верный друг».

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов