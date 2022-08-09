Цукерберг анонсировал дополнительные функции приватности в WhatsApp

В частности, пользователи смогут выходить из групповых чатов, не оповещая при этом остальных участников беседы.

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В мессенджере WhatsApp (принадлежит корпорации Meta*, которая признана в РФ экстремистской) в ближайшее время появятся новые функции конфиденциальности. Об этом сообщил глава компании Марк Цукерберг.

Как передает ТАСС со ссылкой на соцсеть Цукерберга, теперь пользователи WhatsApp смогут выходить из групповых чатов, не оповещая при этом остальных участников беседы, а также ограничивать круг людей, которым будет виден их статус «в сети».

Кроме того, невозможно будет делать скриншоты сообщений, которые настроены на автоматическое удаление после прочтения.

«Мы продолжим разрабатывать новые способы защиты ваших сообщений и обеспечения конфиденциальности и безопасности, которые присутствуют при личных беседах», - написал Цукерберг.

Ранее суд Таганского района Москвы оштрафовал WhatsApp за повторный отказ локализовать персональные данные россиян. Мировой судья наложил штраф на организацию в размере 18 миллионов рублей.

* Meta Platfoms - организация владеет Facebook и Instagram, признана экстремистской на территории РФ.