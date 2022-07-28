Суд оштрафовал WhatsApp на 18 млн рублей за отказ от локализации данных
Представитель компании на заседание не явился.
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В четверг Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал WhatsApp за повторный отказ локализовать персональные данные россиян. Владельцы мессенджера теперь обязаны в казну заплатить 18 миллионов рублей.
Штраф наложен по части 9 статьи 13.11 КоАП РФ «Нарушение законодательства Российской Федерации в области персональных данных». Об этом сообщает РИА Новости.
Представитель компании в суд не явился. В итоге дело рассматривалось без него.
Напомним, недавно суд в Москве оштрафовал Zoom и Apple на 3 миллиона рублей за нарушение закона о персональных данных. Компании также отказались локализовать данные российских пользователей в РФ.