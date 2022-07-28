В стране и мире Суд оштрафовал WhatsApp на 18 млн рублей за отказ от локализации данных Сергей Лебедев Представитель компании на заседание не явился. © Фото: Avishek Das, KeystonePressAgency, globallookpress Читайте нас на: В четверг Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал WhatsApp за повторный отказ локализовать персональные данные россиян. Владельцы мессенджера теперь обязаны в казну заплатить 18 миллионов рублей. Штраф наложен по части 9 статьи 13.11 КоАП РФ «Нарушение законодательства Российской Федерации в области персональных данных». Об этом сообщает РИА Новости. Представитель компании в суд не явился. В итоге дело рассматривалось без него. Напомним, недавно суд в Москве оштрафовал Zoom и Apple на 3 миллиона рублей за нарушение закона о персональных данных. Компании также отказались локализовать данные российских пользователей в РФ. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика