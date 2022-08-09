В Роспотребнадзоре оценили вероятность возобновления антиковидных ограничений

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В Роспотребнадзоре заявили об отсутствии причин для возобновления действия антиковидных ограничений в России. Тем не менее в ведомстве напомнили о целесообразности соблюдения профилактических мер.

«На текущем этапе развития эпидемического процесса, связанного с распространением сублиний BA.4/BA.5 штамма "омикрон", возобновление ограничительных мер не требуется», - приводит ТАСС заявление специалистов.

Представителям групп риска, к которым относятся пенсионеры и люди с хроническими заболеваниями, рекомендовано носить медицинские маски в общественных местах, на объектах транспорта и в закрытых помещениях.

Ранее в китайском Госкомитете по делам здравоохранения заявили, что в Тибете впервые за 2,5 года выявили случаи заражения коронавирусной инфекцией. По данным врачей, зафиксированы 22 случая инфицирования COVID-19. Почти все заболевшие переносят вирус без ярко выраженных симптомов, отметили медицинские власти КНР.