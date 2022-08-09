МИД РФ обвинил Литву в искусственном обострении темы калининградского транзита

Ранее литовский «Шяуляй банк», обслуживающий калининградский транзит, завил о планах прекратить банковские операции с Россией с сентября.

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Власти Литвы искусственно обостряют тему калининградского транзита, не устраняя проблему платежей. С таким заявлением выступил посол по особым поручениям российского внешнеполитического ведомства Алексей Исаков.

«Сейчас в Вильнюсе искусственно обостряют проблемы финансового обслуживания перевозок. Буквально вчера министр иностранных дел Габриелюс Ландсбергис... по сути переложил на Россию всю ответственность за поиск способов оплаты услуг по калининградскому транзиту», - заявил он в ходе дискуссии по калининградскому транзиту клуба «Валдай».

По словам Исакова, Москва не приемлет надуманных предлогов для осложнения транзита своих грузов и будет добиваться устранения помех в диалоге с Евросоюзом и официальным Вильнюсом.

Восемнадцатого июля власти Прибалтийской страны пошли на резкое обострение отношений с Москвой, запретив провозить по своей территории попавшие под европейские санкции товары. В обширный список вошли стройматериалы, удобрения, алкогольная продукция, деликатесы и прочее - в целом около половины от всего объема перевозок.

Реакция из Кремля последовала незамедлительно. Еврокомиссия поспешила исправить ситуацию и опубликовала разъяснения, позволив транзит из России по железной дороге при должном контроле. Тем не менее, литовский «Шяуляй банк», обслуживающий калининградский транзит, заявил о намерении с сентября прекратить банковские операции с Россией.