Песков заявил об отсутствии предпосылок для переговоров Путина и Зеленского

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Встреча российского лидера Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского возможна в случае, если делегации переговорщиков из двух стран проделают всю домашнюю работу. На данный момент предпосылок для переговоров на высшем уровне нет. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, комментируя инициативу президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана об организации переговоров между лидерами РФ и Украины.

«Что касается встречи на высшем уровне, между президентами Путиным и Зеленским, она возможна только после того, как всю домашнюю работу проделают делегации переговорщиков. Этот элемент тоже отсутствует. Поэтому необходимых предпосылок для упомянутой господином Эрдоганом [встречи] пока еще в настоящий момент нет», - сказал он.

Дмитрий Песков также обратил внимание, что турецкий лидер «неоднократно предлагал свои услуги и прикладывал усилия для того, чтобы инициировать мирный процесс» на Украине. Кроме того, представитель Кремля отметил, что в настоящее время переговоров с самими представителями Киева у Москвы нет.

Ранее первый заместитель постпреда Российской Федерации при ООН Дмитрий Полянский выразил мнение, что власти Украины не готовы к серьезным переговорам по вопросу мирного урегулирования ситуации. Он отметил, что Киев отказывается формировать полноценную ответную позицию в диалоге с РФ, вместо этого выдвигая невразумительные требования.