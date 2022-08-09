В НАК заявили о возросшем интересе спецслужб Украины к российской молодежи

Ранее стало известно о задержании в Харькове диверсанта-наводчика ВСУ из числа местных жителей.

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На фоне проведения специальной военной операции украинские спецслужбы активизировали свою деятельность по склонению молодых россиян к совершению терактов. Об этом заявили в Информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).

«На фоне проведения специальной военной операции активизировалась деятельность украинских спецслужб и националистических структур по склонению молодых россиян к совершению терактов», - сообщили в НАК.

На заседании НАК подробно рассмотрели вопросы профилактики терроризма в молодежной среде. Одной из главных целей названо недопущение вовлечения молодых людей в противоправную деятельность. Как отметили в Комитете, необходимо активнее формировать у молодежи неприятие идеологии терроризма и других деструктивных течений.

Ранее Федеральная служба безопасности России опубликовала кадры задержания сторонника украинской террористической организации, который планировал совершить теракт на территории Карачаево-Черкесской Республики. Задержанный признался, что планировал совершить нападения на военкомат и прокуратуру.

Сегодня стало известно о задержании в Херсоне местного жителя, который разбрасывал по городу противопехотные мины «Лепесток» и «маячки» для наводки тяжелой артиллерии. Предполагаемого диверсанта выявили при помощи его жены, которая рассказала об антироссийских поручениях начальства мужа.