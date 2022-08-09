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Алиханов заявил, что Калининград исчерпал лимиты перевозки ряда товаров по ж/д через Литву

Игнат Далакян
12:19 09.08.2022
Алиханов привел в пример лимиты на отдельные виды железа, стали, нефти и нефтепродуктов, удобрений, антифриз и лесоматериалы.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: Aleksandr Schemlyaev, RussianLook, globallookpress
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Калининградская область уже исчерпала лимиты на перевозку ряда товаров по железной дороге через Литву. Об этом заявил глава Калининградской области Антон Алиханов.

«На сегодняшний день мы уже исчерпали установленные лимиты европейцами на перевозки ж/д транспортом части номенклатуры грузов, например, отдельные виды железа, стали, нефти и нефтепродуктов, удобрений, антифриз, лесоматериалы. В общем, достаточно большая номенклатура, по которой у нас уже нет этих вот возможностей из-за установленных квот», - сказал он на площадке дискуссионного клуба «Валдай».

Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов допустил остановку транзита в Калининград из-за литовского банка, обслуживающего перевозки в российский регион. По словам главы области, есть вероятность, что банк откажется от проведения операций с Российской Федерацией.

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