Алиханов допустил остановку транзита в Калининград из-за литовского банка

Глава региона заявил, что калининградские власти уже осведомлены о ситуации с литовским банком, в настоящий момент по ней ведется работа.

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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал данные о том, что единственный в Литве банк, который обсуживает транзит в российский регион, может отказаться от проведения операций с РФ.

Глава региона заявил, что калининградские власти уже осведомлены о ситуации с литовским банком, в настоящий момент по ней ведется работа.

«Мы через этот банк проводили, насколько я понимаю, все платежи, литовцы их сами централизовали через свою банковскую структуру ранее...Поэтому литовцы будут нас либо бесплатно пропускать - в чем я сомневаюсь, - либо перестанут пропускать», - приводятся его слова пресс-службой.

Ранее стало известно, что временный поверенный в делах России Сергей Рябоконь передал в МИД Литвы ноту в связи с возможной остановкой платежей за транзит. Тогда он отмечал, что такой шаг со стороны Вильнюса в сущности станет очередным ударом по транзиту в Калининград.