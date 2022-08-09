Ракета «Союз» с иранским спутником стартовала с Байконура

На борту российской ракеты-носителя также находятся 16 малых спутников отечественного производства.

© Видео: Роскосмос © Фото: Роскосмос

Ракета «Союз-2.1б» с иранским спутником на борту стартовала с космодрома Байконур. Помимо аппарата дистанционного зондирования Земли «Хайям», ракета-носитель доставит на орбиту 16 малых спутников, сообщает Роскосмос.

Уже через несколько минут ракета-носитель выведет разгонный блок «Фрегат» на орбиту, а после развезет спутники по целевым орбитам.

Созданные ведущими российскими вузами и коммерческими компаниями, они предназначены для научных и технологических исследований, в том числе отработки технологий межспутниковой связи, мониторинга экологической обстановки и измерения уровня электромагнитных излучений.