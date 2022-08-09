Мобильность и мощь: кадры боевой работы САУ «Нона-СВК» в ходе спецоперации

В ЦВО отмечают высокую эффективность применения самоходок «Нона-СВК» за счет мобильности и огневой мощи, а также действий экипажей, укомплектованных жителями Республики Тыва.

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Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры боевой работы самоходных артиллерийских установок 2С23 «Нона-СВК» горной мотострелковой бригады Центрального военного округа (ЦВО) в зоне проведения специальной военной операции.

Экипажи самоходных 120-мм минометов совершили марш на огневые позиции и после проведения прицеливания поразили опорные пункты, бронетехнику и живую силу ВСУ. Данные о местоположении противника были переданы операторами беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10».

Уничтожив выявленные объекты украинских войск, экипажи покинули позиции, выводя самоходные орудия из-под возможного ответного удара артиллерии украинских националистов.

В Центральном военном округе отмечают высокую эффективность применения самоходок «Нона-СВК» за счет мобильности и огневой мощи, а также действий экипажей, укомплектованных жителями Республики Тыва, которые ведут радиообмен на тувинском языке, что существенно снижает эффективность радиоперехватов и вводит противника в заблуждение.

Ранее Минобороны России показало кадры боевой работы расчетов артиллерийских установок 2С3 «Акация» самоходного артиллерийского полка Центрального военного округа (ЦВО) в ходе выполнения боевых задач спецоперации. Заняв огневые позиции, артиллеристы ЦВО поразили укрепления, колонны военной техники, а также стартовые площадки беспилотной авиации подразделений ВСУ.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.